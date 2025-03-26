"Довольно трудный" год: Агапитова отчиталась о работе перед ЗакСом

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

На прошедшем 26 марта пленарном заседании Законодательного собрания свой ежегодный отчет представила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова. Она рассказала депутатам о своей деятельности и ответила на поступившие от фракций вопросы. О том, какие темы осветила Агапитова в своей речи — передает ЗАКС.Ру.

Выборы и антиковидные запреты

Свое выступление Агапитова начала с того, что объявила 2024 год "довольно трудным" и тут же сама себя поправила, задав риторический вопрос о том, когда вообще бывали легкие года. "Как сказал кто-то из великих, трудности — это не наказание за прошлое, а испытание ради будущего", — с философскими нотками отметила она.

Главным событием прошедшего года омбудсмен назвала выборы президента в марте и выборы губернатора и муниципальных депутатов в сентябре. Вместе с представителями ГИК ее сотрудники изучили 40 избирательных участков на предмет удобства для маломобильных, незрячих и слабовидящих избирателей. Во время президентских выборов город посетила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая высоко оценила организацию избирательной кампании.

— Результатом как президентских, так и губернаторских выборов стало то, что петербургские избиратели выразили доверие действующей власти, — поделилась мыслями омбудсмен.

Во время выборов в Петербурге действовала горячая линия для помощи избирателям. Всего поступило 75 обращений, значительная часть претензий была связана с отсутствием граждан в списках избирателей, с голосованием в больницах или на дому. Сама Агапитова самолично посещала закрытые и временные избирательные участки, которые были организованы в больницах, психоневрологических интернатах и СИЗО.

Не упустила Агапитова возможности похвалиться семейными достижениями. "А еще во время президентских выборов впервые приняли участие в голосовании мои двойняшки, которым только что исполнилось 18 лет, и им даже памятные сувениры вручили", — поведала она, очевидно имея в виду сына и дочь.

Омбудсмен заранее получила ряд вопросов от депутатов. В частности, фракция "Яблоко" подняла вопрос о продолжении действия антиковидных запретов, которые были введены в городе более пяти лет назад. Агапитова ушла от обсуждения эффективности или избыточности принятых мер, но сообщила, что направила запрос губернатору Александру Беглову. "Надеюсь, что скоро получим от него ответ", — поделилась ожиданиями она.

Женские консультации привлекают внимание

По данным Агапитовой, в прошедшем году постоянное население Петербурга увеличилось на 48 тысяч человек, а количество семей выросло на четыре тысячи и составило 619,5 тысячи. В этих семьях воспитывается немногим менее 944 тысяч детей, при этом 63 тысячи семей признаны многодетными. Отметим, что днем ранее на заседании правительства Петербурга отчитывалась глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова, которая озвучила несколько иные цифры по демографическим параметрам.

В то же время в городе наблюдается снижение рождаемости. В 2024 году здесь родилось на тысячу меньше детей, чем в 2023-м. При этом в городе зафиксировали на три тысячи смертей больше, чем годом ранее.

Всего в Петербурге насчитывается 29 тысяч человек в возрасте старше 90 лет, причем 479 человек перешагнули столетний рубеж. Самой возрастной оказалась жительница Пушкина, которой исполнилось 110 лет.

Количество браков за год уменьшилось до 50 тысяч, количество разводов составило 27 тысяч. Количество абортов в городе растет, при этом доля прерываний беременности по медицинским показаниям составила 7 % от общего числа, причем в статистику не вошли процедуры в частных клиниках. Агапитова поделилась намерением "поближе познакомиться" с работой женских консультаций, сотрудники которых должны "помогать женщинам принимать правильное решение".

Также Агапитова поведала о двукратном снижении количества малоимущих семей за год. При этом она уточнила, что это стало следствием изменения существующих критериев.

Вопросы от военнослужащих

Говоря о работе своего аппарата, Агапитова сообщила, что за год более семи тысяч горожан получили правовые консультации или же помощь в защите своих прав. В числе письменных обращений наиболее заметная доля приходится на вопросы пенсионного обеспечения, социальной защиты и здравоохранения, а также на жилищные права. В то же время выросло количество вопросов по соблюдению прав военнослужащих и не утратила актуальности защита лиц в местах лишения свободы.

За год Агапитова получила 425 письменных обращений по вопросам прав военнослужащих, еще 271 человек обратился по телефону и 46 явились лично. Из общего числа почти 70 % обращений касались установления статуса военнослужащих, связь с которыми потеряна, их розыска или возвращения из плена.

Сейчас особое внимание уделяется развитию адресной помощи военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, продолжила Агапитова. "Мы же все чувствуем, что скоро уже наступит весна победы нашей, а это значит, что предстоят новые вызовы и тысячи военнослужащих вернутся к мирной жизни. Наша задача сделать так, чтобы это возвращение было для них безболезненным", — обрисовала задачи выступающая.

Коснулась омбудсмен и вопросов призыва на срочную службу. В прошлом году ее сотрудники входили в составы призывных комиссий в четырех районах города. Наиболее актуальными, по ее словам, для призывников оставались вопросы медицинского освидетельствования и возможности выбора альтернативной гражданской службы. Всего за две призывные кампании 834 человека были признаны негодными к военной службе, на АГС отправили 91 человека.

Мигранты и обитатели СИЗО

Коснулась в своем выступлении Агапитова и темы миграции. Омбудсмен назвала ее "очень актуальной". Ответом на чаяния общества, по словам уполномоченной, стало ужесточение миграционного законодательства. При этом она призвала "не забывать о принципе недискриминации мигрантов" по мотивам их происхождения.

В 2024 году на миграционном учете в Петербурге состояло 208,4 тысячи иностранцев, что на 39 % меньше, чем годом ранее. Количество выданных видов на жительство за тот же период сократилось на 30 %, а разрешений на временное проживание — на 33 %. За год иностранцы подали в Петербурге 5 235 заявлений о приеме в гражданство России, что в три раза меньше, чем в 2023 году. "Значительное большинство" из них, по оценке Агапитовой, было удовлетворено.

Также омбудсмен сообщила слушателям о посещении в прошлом году всех зданий районных судов в Петербурге. Делалось это для изучения условий в судах и, в том числе, касающихся содержания в конвойных помещениях. По итогам объездов выяснилось, что существующим требованиям отвечают конвойные помещения только в одном суде. Материалы по проведенным проверкам были переданы в региональное управление судебного департамента.

Агапитова рассказала о жалобе арестованного, которого не отпустили из СИЗО-1 "Кресты" для прощания с умирающей женой. Всего в СИЗО поступило 52 обращения от граждан о тяжелой болезни или смерти близких людей. Как выяснилось, российским законодательством не предусмотрена возможность кратковременного выезда из СИЗО по чрезвычайным обстоятельствам, в связи с чем омбудсмен обратилась в Минюст с просьбой смягчить в этом плане закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Агапитова и вопросы из зала

По завершении доклада наступила очередь общения с фракциями. Каждой из них предоставлялась возможность задать Агапитовой по одному вопросу. Подобным правом воспользовались все фракции, кроме "Новых людей".

От фракции ЛДПР прозвучал вопрос о том, встречались ли Агапитовой случаи "определенной дискриминации" местных многодетных семей при получении мер поддержки по сравнению с иностранными многодетными семьями. Агапитова ответила отрицательно и уточнила, что, в соответствии с Социальным кодексом, помощь от города предоставляется россиянам или же семьям, где дети и один из родителей имеют российский паспорт. При этом последние ограничены в участии в ряде программ. Таким образом, понятия иностранной семьи как получателя поддержки от Петербурга не существует, резюмировала омбудсмен.

Вопрос главы фракции СРЗП Марины Шишкиной касался "рейдерских захватов" жилых домов управляющими компаниями посредством фальсификации протоколов общих собраний собственников. Агапитова рекомендовала обращаться в таких случаях к правоохранителям или в суд. По ее мнению, противодействовать незаконным действиям управляющих компаний можно при помощи домовых чатов или ГИС ЖКХ. Подобное могло бы обеспечить прозрачность процессам в сфере работы управляющих компаний.

Павел Крупник ("Единая Россия") спросил о мнении Агапитовой касательно выплаты "зарплат" родителям и опекунам, которые отказались от карьеры ради самостоятельного ухода за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства. Со ссылкой на имеющиеся данные депутат заявил, что в месяц на содержание одного ребенка в психоневрологическом интернате город тратит по 90 тысяч рублей и до 300 тысяч — на содержание одного постояльца в детском доме-интернате. "Может, есть смысл платить хотя бы 50-60 тысяч родителям, и они, может быть, не отдавали бы никогда ребенка", — предложил он.

Агапитова ответила, что с 2025 года в этом направлении "лед тронулся", имея в виду возможность оформления выплат по уходу за детьми и пожилыми в размере 10 тысяч рублей. "Государству делить с родственниками расходы по уходу за тяжелобольным, конечно, дешевле, чем полностью брать все заботы на себя, помещая его в интернат", — поделилась соображениями уполномоченная и предположила, что здесь нужно более внимательно присмотреться к существующим вариантам.

На вопрос Ольги Штанниковой ("Яблоко") о готовности поддержать партийную инициативу о проведении амнистии к 80-летию Победы Агапитова ответила, что не видела самого документа, однако к вопросу амнистии она относится положительно. В то же время эта тема находится вне сферы компетенции региональных омбудсмена и депутатов, поскольку она относится к числу общероссийских, отметила она.

Наконец, последней задала свой вопрос глава фракции КПРФ Ирина Иванова. Ей было интересно, как Агапитова взаимодействует с региональными уполномоченными по правам ребенка и предпринимателей.

— Я могу вам сказать, что мы регулярно собираемся на троих и обсуждаем различные вопросы, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — отреагировала омбудсмен.

По признанию Агапитовой, уполномоченные "не дерутся" за количество обращений и переправляют подходящие друг другу для рассмотрения. В то же время бывают случаи, когда проблема лежит на границе ответственности двух омбудсменов, добавила она и на том завершила отчет.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру