Фидрикова отчиталась о деятельности комитета по соцполитике в 2024 году

Председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова представила на заседании правительства Петербурга 25 марта отчет о работе в 2024 году и поделилась планами на текущий год. Среди прочего, она перечислила меры поддержки студенческих семей, принятые в городе.

Согласно докладу чиновницы, в 2024 году различные меры поддержки получили более 2,6 млн человек, что соответствует 46 % от населения города. Общая стоимость предоставленной помощи превысила 100 млрд рублей. При этом 12 млрд рублей ушли на выплаты 1,1 млн региональных льготников, еще 6,8 млрд рублей потратили на социальные выплаты получателям пенсий. Региональные доплаты к пенсиям потянули еще на 5,4 млрд рублей, эту сумму распределили среди 153 тысяч человек. Общий размер компенсаций оплаты ЖКУ составил 15,1 млрд рублей, ежегодные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и ко Дню Победы совокупно составили 2,9 млрд рублей.

Затраты города на работу "социального такси" составили 685,8 млн рублей, на изготовление зубных протезов — 1,7 млрд рублей.

Всего в Петербурге насчитывается 617,7 тысячи семей, в которых воспитываются 949 тысячи детей. Статусом многодетных обладают 76 тысяч семей, еще 61 тысяча семей признаны неполными. На финансирование программы поддержки семей и детей в 2024 году привлекли 37,6 млрд рублей. При этом общий объем потраченных на единовременные и ежемесячные выплаты и пособия средств составил 13 млрд рублей, еще 0,8 млрд потребовались на выплату регионального материнского капитала и 1,2 млрд — земельного капитала. Ключи от пассажирских микроавтобусов за год получили 62 многодетные семьи.

Фидрикова напомнила, что с 1 июля 2024 июля в Петербурге средства материнского капитала предоставляются "не только при рождении третьего ребенка, но и последующих — четвертого, пятого и так далее". Действие программы продлено до 2030 года, также в городе ввели подарки новорожденным и отменили плату за детский сад.

Всего в 2025 году на финансирование социальных программ в Петербурге заложено 162,8 млрд рублей. В числе приоритетных задач комитета Фидрикова назвала повышение эффективности мер социальной поддержки, реализацию нацпроекта "Семья", разработку новых программ реабилитации инвалидов, а также комплексное сопровождение участников СВО и подготовку мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По завершении доклада губернатор Александр Беглов попросил перечислить меры поддержки молодых семей для стимулирования рождаемости. Фидрикова ответила, что Петербург относится "к 41 региону Российской Федерации, где очень низкий коэффициент рождаемости". Если в среднем по стране этот коэффициент составляет 1,47, то в Петербурге он равняется 1,26. Затраты на план по повышению рождаемости в городе предусмотрены в объеме 848 млн рублей. Деньги будут расходоваться, в первую очередь, на поддержку молодых студенческих семей.

В числе видов помощи молодым семьям Фидрикова назвала возможность открытия комнат матери и ребенка в вузах и колледжах, а заодно пунктов проката предметов первой необходимости, таких как детские кровати и коляски. Еще одной планируемой мерой поддержки она назвала единовременную выплату в размере 100

тысяч рублей студенткам очного отделения при постановке на учет до 12-й недели беременности. Также она упомянула о помощи многодетным семьям с погашением ипотеки при условии рождения третьего и последующих детей после 1 января 2025 года.

Участвовавшая в заседании депутат Госдумы Оксана Дмитриева поинтересовалась у Фидриковой возможностью частичного использования школьных бассейнов и спортзалов в рамках занятий для пожилых людей. Чиновница ответила, что сейчас основную часть физкультурно-оздоровительной работы здесь берет на себя комитет по физической культуре и спорту за счет имеющейся или запланированной к строительству инфраструктуры.

По ее словам, сейчас заключаются соглашения с физкультурными организациями с тем, чтобы все больше горожан могли заниматься в них спортом. Вопрос использования для этих целей инфраструктуры учреждений образования можно дополнительно проработать, добавила Фидрикова, но отметила, что там может просто не найтись временных слотов для пожилых. "Практически в каждой школе есть отделения дополнительного образования, где в дневное и вечернее время работают кружки, секции, и тем самым загруженность бассейнов образовательных организаций практически стопроцентная", — отметила чиновница.

Депутат Заксобрания Ирина Иванова предложила организовать в колледжах особые группы для людей с ограниченными возможностями с тем, чтобы они могли овладевать профессиями. Глава комитета в ответ сообщила о существовании в городе Профессионального реабилитационного лицея, в котором люди с инвалидностью могут получить специальность. В то же время она пообещала рассмотреть идею на совместном совещании с комитетом по образованию.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции на сайте Смольного