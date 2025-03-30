Развязка на Пулковском шоссе может обойтись бюджету почти в 4,7 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга опубликовал закупку на выполнение работ по строительству двухуровневой развязки в створе Пороховской улицы на юге города. Строительство, согласно аукционной документации, может занять 2,5 года и обойтись городскому бюджету в 4,68 млрд рублей. Закупка опубликована 28 марта.

Работы собираются завершить к ноябрю 2027 года. Как отмечает издание "Деловой Петербург", в ходе строительства будут задействованы, кроме Порховской улицы, Себежский переулок, Идрицкая улица, а также мест через железнодорожные пути. Работы проведут в несколько этапов.

Напомним, в конце 2024 года в Петербурге открыли для автомобилистов Витебскую развязку. В ее открытии дистанционно принимал участие президент Владимир Путин.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру