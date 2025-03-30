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Новости 15:42

Развязка на Пулковском шоссе может обойтись бюджету почти в 4,7 млрд рублей

фото ЗакС политика Развязка на Пулковском шоссе может обойтись бюджету почти в 4,7 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга опубликовал закупку на выполнение работ по строительству двухуровневой развязки в створе Пороховской улицы на юге города. Строительство, согласно аукционной документации, может занять 2,5 года и обойтись городскому бюджету в 4,68 млрд рублей. Закупка опубликована 28 марта. 

Работы собираются завершить к ноябрю 2027 года. Как отмечает издание "Деловой Петербург", в ходе строительства будут задействованы, кроме Порховской улицы, Себежский переулок, Идрицкая улица, а также мест через железнодорожные пути. Работы проведут в несколько этапов. 

Напомним, в конце 2024 года в Петербурге открыли для автомобилистов Витебскую развязку. В ее открытии дистанционно принимал участие президент Владимир Путин. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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