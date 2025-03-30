Петербургские депутаты сфотографировались на фоне Байкала

Делегация депутатов Законодательного собрания Петербурга продолжает свою поездку по Восточной Сибири. Сегодня, 30 марта, спикер городского парламента Александр Бельский опубликовал снимок, на котором он вместе с коллегами Павлом Крупником, Валерием Гарнецом и председателем Заксобрания Иркутской области Александром Ведерниковым позируют на фоне замерзшего озера Байкал.

"Привет, Байкал! Самое древнее и глубокое озеро в мире. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сибирское море", длиной в 636 километров — как от Петербурга до Москвы. Эмоции не передать", - написал Бельский.

Судя по опубликованным снимкам, депутаты посетили Порт Байкал в Слюдянском районе Иркутской области, в 30 километрах от административного центра региона. Позади парламентариев видны вмерзшие в лед суда.

Петербургские депутаты находятся в Иркутской области с 27 марта. За эти дни они успели посетить несколько ключевых промышленных центров области, осмотреть достопримечательности столицы региона, а также встретиться с председателем местного парламента и подписать "дорожную карту".

Константин Леньков / Фото из соцсетей Александра Бельского