В Пушкине два лазурных автобуса попали в ДПТ

Авария с двумя городскими автобусами произошла на пересечении улиц Железнодорожной и Ахматовской в Пушкине 30 марта, сообщает "Фонтанка". Один из лазурных автобусов вылетел на обочину. Издание со ссылкой на очевидцев уточняет, что во время происшествия в транспорте были пассажиры. У автобусов выбита часть окон.

Журналисты обратились за комментарием в компанию-перевозчик "Вест-Сервис", которая, вероятно, обслуживает маршруты.

Телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу полиции, что среди пострадавших оказалось три человек, один из них - несовершеннолетний. Врачи оценивают вред пострадавшим как средней тяжести. Проводится проверка.

В начале марта лазурный автобус сбил 80-летнюю пенсионерку на Шуваловском проспекте в Приморском районе.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру