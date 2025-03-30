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Новости 18:19

В Пушкине два лазурных автобуса попали в ДПТ

фото ЗакС политика В Пушкине два лазурных автобуса попали в ДПТ

Авария с двумя городскими автобусами произошла на пересечении улиц Железнодорожной и Ахматовской в Пушкине 30 марта, сообщает "Фонтанка". Один из лазурных автобусов вылетел на обочину. Издание со ссылкой на очевидцев уточняет, что во время происшествия в транспорте были пассажиры. У автобусов выбита часть окон.

Журналисты обратились за комментарием в компанию-перевозчик "Вест-Сервис", которая, вероятно, обслуживает маршруты. 

Телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу полиции, что среди пострадавших оказалось три человек, один из них - несовершеннолетний. Врачи оценивают вред пострадавшим как средней тяжести. Проводится проверка. 

В начале марта лазурный автобус сбил 80-летнюю пенсионерку на Шуваловском проспекте в Приморском районе. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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