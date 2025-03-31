Дефицит на рынке труда может сохраняться еще до семи лет

Нехватка персонала в России будет сохраняться еще от пяти до семи лет, предрек 31 марта управляющий директор "Авито Работа" Дмитрий Пучков в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Петербургского международного форума труда. Само мероприятие станет уже девятым по счету, оно состоится в период со 2 по 4 апреля.

По словам Пучкова, 2024 год прошел для работодателей под знаком дефицита сотрудников. В то же время принимаемые Банком России меры по охлаждению экономики воздействуют на рынок труда. По итогам I квартала 2025 года можно ожидать некоторой гармонизации на рынке труда. В частности, сейчас наблюдается снижение количества вакансий, при этом увеличения количества соискателей не наблюдается, следовало из слов эксперта.

— Структурный дефицит в целом, который прогнозируют экономисты на горизонте пяти-семи лет, никуда не уйдет. Разные цифры и разные оценки [поступают] от официальных источников и от неофициальных, прогнозы экономистов, это до трех миллионов к 2030 году. Это тот дефицит персонала, который в России будет наблюдаться. И очевидно, что к этим вызовам надо как-то адаптироваться, — рассказал Пучков.

По версии спикера, в существующих условиях работодатели будут стараться удержать существующих сотрудников параллельно найму новых. В то же время следует ожидать дальнейшей роботизации и автоматизации процессов в бизнесе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру