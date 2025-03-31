Генпрокуратура просит приостановить запрет на деятельность движения "Талибан"*

В Верховный суд России поступил иск Генеральной прокуратуры о приостановлении запрета на деятельность террористического движения "Талибан"*, сообщает 31 марта агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заявление принято к производству. Заседание назначено на 17 апреля.

Закон, который допускает приостановку ограничений на деятельность запрещенных организаций, был опубликован в декабре 2024 года. Сама инициатива была внесена в Государственную думу в ноябре прошлого года. Согласно действующему законодательству, прокуратура должна доказать в суде, что организация прекратила террористическую деятельность.

*Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру