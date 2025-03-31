Прокуратура добилась отметки об утрате доверия для экс-чиновницы из Калининского района

По инициативе прокуратуры суд обязал администрацию Калининского района Петербурга изменить формулировку в записи об увольнении чиновницы, которая занимала пост ведущего специалиста сектора социальной поддержки льготных категорий граждан отдела социальной защиты.

Основанием для обращения в суд стала декларация сотрудницы, в которой не оказалось данных о реальных доходах работника районной администрации. Также она нарушила ограничения и запреты на ведение предпринимательской деятельности. За подобное нарушение предусмотрено увольнение по статье об утрате доверия, однако чиновница поступила иначе.

"С целью избежать установленной законом ответственности женщина подала заявление об освобождении от занимаемой должности по собственной инициативе", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд требование ведомства удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры. Отметим, имя чиновницы в сообщении надзорного органа не уточняется.

Ранее прокуратура Ленинградской области обратилась в суд с требованием изменить формулировку в документе об отставке депутата областного парламента. Поводом стало несоблюдение народным избранником правил подачи декларации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру