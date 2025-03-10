Прокуратура Ленобласти просит пересмотреть причины отставки областного депутата

Областная прокуратура просит суд признать незаконным постановление регионального ЗакСа о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Ленинградской области Вадима Будеева (КПРФ), сообщила 10 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Соответствующий иск поступил в Приморский районный суд.

По версии прокуратуры, постановление областного ЗакСа является незаконным, не соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства и нарушающим права РФ. Надзорный орган требует изменить основание досрочной отставки депутата с "личного заявления о сложении депутатских полномочий" на несоблюдение требований Федерального закона №414.

Истец считает, что Вадим Будеев, будучи избранным депутатом, был обязан отказаться от иностранных ценных бумаг, чего он якобы своевременно не сделал. В декларации его жены числилось владение акциями компании из США, в то время как сам Будеев мог представить неполные и недостоверные сведения. Парламентская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах по запросу прокуратуры провела проверку, подтвердившую факты нарушения.

В свою очередь, Будеев направил иск к комиссии и ЗакСу Ленобласти с просьбой признать недействительным решение по результатам проверки, включая отмену пункта о досрочном прекращении полномочий в качестве меры ответственности. Депутат утверждает, что комиссия якобы вышла за пределы своих полномочий, а в выводах присутствуют "неточности, искажение фактов и чрезмерный формализм". Иск Будеева пока не принят к производству.

Депутат был избран в 2021 году по Бугровскому избирательному округу № 25.В июне 2024 года Будеев писал направлял заявление о добровольной сдаче мандата, но отозвал его, потому что его якобы просили остаться жители региона. Повторно заявление о снятии полномочий он направил до публикации решения комиссии. Депутаты регионального ЗакСа проголосовали за досрочное прекращение полномочий Будеева 3 декабря 2024 года.

Напомним, что в конце января 2025 года депутата ЗакСа Ленобласти Владимира Сидоренко ("Единая Россия") лишили мандата из-за обвинительного приговора по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру