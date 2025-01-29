Депутата ЗакСа Ленобласти Владимира Сидоренко лишили мандата

Законодательное Собрание Ленинградской области приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Сидоренко ("Единая Россия"), об этом 29 января сообщили в пресс-службе областного парламента

Решение было принято на основании декабрьского обвинительного приговора Всеволожского городского суда. Сидоренко был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, однако сейчас он уже на свободе, так как отбыл свой срок в СИЗО.

Владимир Сидоренко ранее занимал пост главы МО "Агалатовское сельское поселение", а в 2021 году был избран в Законодательное Собрание Ленинградской области. Поскольку Сидоренко был избран в парламент по партийным спискам, его мандат будет передан следующему в списке, добавили в пресс-службе ЗакСа. Сам бывший депутат заявлял, что больше в политику возвращаться не собирается.

Напомним, что судом было установлено, что Сидоренко и главный инженер МП "Агалатово-Сервис" в 2018 году под фиктивным предлогом начал реконструкцию централизованной системы теплоснабжения для введения в эксплуатацию ЖК "Барская усадьба". При этом сам экс-депутат не обладал полномочиями по организации теплоснабжения. По итогу соучастники получили от подрядчика 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти