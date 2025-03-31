Обвинение запросило 13 лет колонии экс-замглаве Минцифры Паршину по делу о взятке

Прокурор запросил у Хамовнического суда Москвы приговорить бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 315 млн рублей, сообщил ТАСС 31 марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Помимо Паршина по делу также проходит экс-гендиректор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов, его обвиняют в даче взятки. Для него прокуратура запросила 12 лет колонии и штраф в размере 500 млн рублей. Гособвинение также просит лишить мужчин права занимать управленческие должности: Паршина на 10 лет, а Моносова – на 8 лет.

Мужчины были задержаны в июле 2023 года в ресторане "Воронеж" в Москве якобы при передаче части взятки. Паршин и Моносов свою вину не признали. Моносов заявил, что перепутал и вместо папки с документацией передал Паршину папку, где находились 3,75 млн рублей наличными якобы для покупки подарка жене. По версии следствия, Моносов мог передать Паршину взятку в обмен на выделение гранта принадлежащей бизнесмену фирме. При этом экс-замглавы Минцифры объяснил возникновение дела путаницей в системе выделения грантов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру