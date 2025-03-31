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Новости 19:06

Чиновники Смольного изъяли в Апраксином дворе товара на 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Чиновники Смольного изъяли в Апраксином дворе товара на 100 тысяч рублей

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 31 марта провели рейд на рынке в Апраксином дворе, в результате которого у предприимчивых граждан изъяли товара на сумму порядка 100 тысяч рублей. Также чиновники ведомства демонтировали торговое оборудование и палатки. Отчет о проделанной работе представили в пресс-службе комитета. 

"Провели беседы с владельцами самовольных точек и обозначили сроки в течение которых они должны самостоятельно устранить возведенные конструкции. Большинство предпринимателей принялись самостоятельно устранять нарушения, однако были и те, на кого разговоры не подействовали. В отношении данных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях", - рассказали в комитете по вопросам законности. 

В Смольном пообещали продолжать рейды по Апраксину двору. В последнее время это место стало одним из самых востребованных не только среди чиновников, но и у правоохранительных органов. Например, неделей ранее там под предводительством вице-губернатора Игоря Потапенко собрались представители ключевых силовых ведомств и комитетов: полиции, Росгвардии, органов военного управления, ККИ и КИО. Тогда ревизорам удалось собрать контрафакта на 5 млн рублей. 

Константин Леньков / Кадр из видео комитета по вопросам законности


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