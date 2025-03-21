Силовики вручили 33 повестки в военкомат во время рейда на Апраксином дворе

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко подвел итоги рейда на Апраксином дворе в своем telegram-канале 21 марта. Силовики проверяли рынок днем ранее.

По итогам рейда правоохранители обнаружили 25 нелегальных мигрантов, а 33 человека, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, получили повестки в военкомат. В ходе проверки силовики демонтировали 31 нелегальный торговый павильон. Также были изъяты контрафактные товары на общую сумму около 5 млн рублей, в том числе более тысячи блоков поддельных сигарет. Помимо этого, под изъятие попали шесть транспортных средств и один прицеп.

В публикации Потапенко также ответил на критику подобных проверок.

"Видел комментарии и сообщения, где жители пишут, что подобные акции не имеют смысла, потому что через несколько дней торговцы вернутся на свои места. Отвечаю – вернемся и мы", - заявил он.

Вице-губернатор отметил, что всего за последние полгода на территории Апраксина двора за незаконную торговлю к ответственности привлекли более 200 человек. Силовиками также были изъяты нелегальные товары на сумму около 15 млн рублей и освобождены от незаконных павильонов около 300 квадратных метров площади рынка.

Напомним, что Апраксин двор довольно часто становится объектом проверки со стороны правоохранительных органов. О проведении рейда ЗАКС.Ру писал в ноябре 2024 года. До этого подобные проверки проводились в сентябре и августе того же года. В феврале 2025 года на территории рынка по решению суда демонтировали незаконно установленные павильоны.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала Потапенко