Водителей предупредили о проблемах при оплате парковки в Петербурге

В ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", подведомственном комитету по транспорту, сообщили, что водители могут столкнуться с проблемами при оплате парковки вечером 31 марта. Сбои могут наблюдаться при попытках произвести оплату через СМС, банковские карты через приложение "Парковки Санкт-Петербурга", а также через паркоматы и специальный портал. В организации объяснили это "интернет-атакой" на платежные системы.

Уточняется, что оплатить парковку можно с помощью сервиса "Парковки России", а также через средства банков-партнеров и Telegram-бот.

Двумя месяцами ранее автовладельцы столкнулись с рассылкой ошибочных счетов на оплату парковочных сессий. Тогда в Городском центре управления парковками" это объяснили тестовым запуском рассылки.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру