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Новости 20:26

Водителей предупредили о проблемах при оплате парковки в Петербурге

фото ЗакС политика Водителей предупредили о проблемах при оплате парковки в Петербурге

В ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", подведомственном комитету по транспорту, сообщили, что водители могут столкнуться с проблемами при оплате парковки вечером 31 марта. Сбои могут наблюдаться при попытках произвести оплату через СМС, банковские карты через приложение "Парковки Санкт-Петербурга", а также через паркоматы и специальный портал. В организации объяснили это "интернет-атакой" на платежные системы. 

Уточняется, что оплатить парковку можно с помощью сервиса "Парковки России", а также через средства банков-партнеров и Telegram-бот. 

Двумя месяцами ранее автовладельцы столкнулись с рассылкой ошибочных счетов на оплату парковочных сессий. Тогда в Городском центре управления парковками" это объяснили тестовым запуском рассылки. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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