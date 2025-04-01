В реке Смоленке ликвидировали разлив нефтепродуктов

Комитет по природопользованию Петербурга 1 апреля сообщил о ликвидации разлива нефтепродуктов в реке Смоленке. По данным ведомства, на данный момент угрозы экологической обстановке нет.

Информация о загрязнении акватории реки в районе моста Кораблестроителей появилась 28 марта. Его причиной стало всплывшие нефтепродукты, емкость с которыми до этого находилось под покровом льда.

На место аварии выехали специалисты подведа комитета ГКУ "Пиларн". Для ликвидации последствий загрязнения сотрудники организации установили 80 метров боновых заграждений для предотвращения его распространения, провели несколько обработок поверхности воды активной пеной, а также собрали и вывезли 190 кг замазученного мусора.

На данный момент угроза дальнейшего загрязнения устранена, однако комитет по природопользованию заявил, что продолжает следить за ситуацией. Отметим, что еще 31 марта жители Васильевского острова жаловались на распространение области разлива и сильный запах бензина, стоящий у воды.

Ранее ЗАКС.Ру писал о загрязнении реки Мурзинки в Невском районе. Вода в реке окрасилась в красный цвет, от нее шел сильный химический запах. По информации специалистов Росприроднадзора, причиной стал несанкционированный сброс сточных вод.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал комитета по природовользованию