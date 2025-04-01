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Новости 14:11

Дмитрий Тугов уволился из комитета по соцполитике

фото ЗакС политика Дмитрий Тугов уволился из комитета по соцполитике

Комитет по социальной политике Петербурга покинул Дмитрий Тугов, который занимал должность заместителя председателя комитета. Тугов уволился в конце марта, сообщил ЗАКС.Ру осведомленный источник 1 апреля. Где в дальнейшем планирует трудиться экс-чиновник - пока неизвестно. 

Тугов работал в комитете с конца 2021 года. До этого он был депутатом Законодательного собрания Петербурга шестого созыва, состоял во фракции "Единая Россия". Был одним из самых молодых депутатов того созыва. В комитет по соцполитике он перешел после неудачной попытки переизбраться на новый срок. 

До работы в парламенте Тугов был муниципальным депутатом в МО "Пулковский меридиан". Прежде чем начать политическую карьеру, он трудился в транспортных компаниях и органах исполнительной власти Петербурга. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Тугов Дмитрий Борисович 




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