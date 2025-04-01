Дмитрий Тугов уволился из комитета по соцполитике

Комитет по социальной политике Петербурга покинул Дмитрий Тугов, который занимал должность заместителя председателя комитета. Тугов уволился в конце марта, сообщил ЗАКС.Ру осведомленный источник 1 апреля. Где в дальнейшем планирует трудиться экс-чиновник - пока неизвестно.

Тугов работал в комитете с конца 2021 года. До этого он был депутатом Законодательного собрания Петербурга шестого созыва, состоял во фракции "Единая Россия". Был одним из самых молодых депутатов того созыва. В комитет по соцполитике он перешел после неудачной попытки переизбраться на новый срок.

До работы в парламенте Тугов был муниципальным депутатом в МО "Пулковский меридиан". Прежде чем начать политическую карьеру, он трудился в транспортных компаниях и органах исполнительной власти Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру