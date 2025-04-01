Беглов посетил Автобусный парк № 7 в честь его 45-летия

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил открытие ремонтной зоны для обслуживания газомоторной техники в Автобусном парке № 7, приуроченное к 45-летию парка, сообщила пресс-служба губернатора 1 апреля. Зону открыли в связи с переходом города на новые автобусы, работающие на газомоторном топливе.

"Петербург два года подряд признается газомоторной столицей России. Сегодня по нашим улицам курсируют более 3000 автобусов, работающих на компримированном природном газе. <…> Нашему мегаполису необходим удобный и экологически безопасный общественный транспорт", - заявил губернатор.

Он также подчеркнул, что открытый в парке комплекс по обслуживанию газомоторной техники является первым и единственным в России. Помимо Беглова, в мероприятии приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев и генеральный директор СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

"В перспективе планируется создание подобных площадок и в других автобусных парках, эксплуатирующих газомоторную технику, что позволит расширить сеть сервисного обслуживания и повысить эффективность работы экологичного транспорта", – заявил Енокаев.

Губернатор также поздравил работников парка с юбилеем предприятия. По его словам, Автобусный парк № 7 "определяет лицо города", так как именно там обслуживаются маршруты в аэропорт Пулково и на Невском проспекте. Беглов вручил лучшим сотрудникам почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Петербурга.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что губернатор осмотрел специально разработанный для Петербурга электробус ЛиАЗ-6274, который планируют испытать на одном из маршрутов города. Губернатор заявил, что в планах Смольного перейти на постоянное обслуживание жителей города электробусами уже в этом году.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал комитета по транспорту