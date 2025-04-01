Госдума приняла в первом чтении законопроект о довыборах и бумажных бюллетенях

Законопроект, уточняющий правила проведения досрочных выборов и электронного голосования, был принят Госдумой в первом чтении, сообщил ТАСС 1 апреля. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в середине февраля группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

В соответствии с законопроектом, предлагается запретить назначать и проводить довыборы депутатов всех уровней в год, предшествующий году, на который запланировано проведение основных выборов. В качестве исключения дополнительные выборы могут состояться, если из-за досрочного прекращения полномочий депутатов органы власти останутся в неправомочном составе.

Также законопроект содержит ряд поправок в закон "О политических партиях", в соответствии с которыми права делать пожертвования партиям лишатся не только иноагенты, но и учрежденными ими юрлица, а также граждане, включенные в реестр лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Другое изменение в финансовой части касается возможности кандидатам дистанционно открыть, вести и закрыть избирательный счет.

Еще один блок поправок относится к электронному голосованию. Авторы законопроекта предлагают уточнить данное понятие. В качестве электронного голосования предлагается понимать голосование с использованием комплекса электронного голосования на избирательном участке и дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети и технического устройства избирателя.

Помимо этого, предлагается наделить избирательные комиссии правом самостоятельно принимать решение о проведении выборов в электронном, бумажном или совмещенном формате.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Петербурге ожидается перенарезка избирательных округов для выборов в Заксобрание. Ее планируют провести к 2026 году, когда состоятся очередные выборы в петербургский парламент.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру