Перенарезка округов: когда, зачем и почему

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге ожидается перенарезка избирательных округов для выборов в Заксобрание, информацию об этом озвучил в начале марта спикер городского парламента Александр Бельский. Существующая схема потребует обновления уже в следующем году — перед очередными выборами в ЗакС. С какой целью нужна корректировка и чего от нее ожидать — разбирался ЗАКС.Ру.

Нарезка случится не резко

В преддверии выборов в Законодательное собрание ожидается перенарезка избирательных округов, сообщил 6 марта спикер Александр Бельский. Заявление прозвучало впроброс в эфире радио "Комсомольская правда", каких-либо конкретных сведений о намерениях политик не озвучил.

— Нарезка обязательно будет новая, конечно. И на Государственную думу, и на Законодательное собрание. Потому что меняется город, численность [жителей] меняется. Поэтому, конечно, будет перенарезка, — поведал Бельский в радиоэфире.

Следует уточнить, что нарезка округов для выборов в Госдуму не относится к компетенции региональных властей. Этот вопрос утверждается федеральными органами власти по представлению Центральной избирательной комиссии. Существующая схема была установлена в 2015 году сроком на 10 лет, ее обновление должно состояться в текущем году.

В то же время нарезка округов для выборов в ЗакС рассматривается на уровне Петербурга. Действующая редакция схемы была принята в 2016 году сроком на 10 лет и потому в недалеком будущем должна будет обновиться. Ожидать изменений в течение 2025 года едва ли следует, сообщил ЗАКС.Ру член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц. По его словам, в планах работы ГИКа на 2025 год такой вопрос не значится и потому, вероятнее всего, внесение изменений произойдет весной 2026 года.

Отметим, что в 2020 году схема уже подвергалась корректировкам — тогда были перекроены границы 1-го (территории Адмиралтейского, Центрального и Кировского районов), 15-го (Красногвардейский, Невский и Фрунзенский районы), 16-го (Кировский и Красносельский районы) и 23-го (Невский район) округов.

Зачем меняют границы

Нарезка избирательных округов для выборов в ЗакС регулируется специальным законом Петербурга. Согласно документу, округ должен представлять собой единую территорию, причем количество избирателей в каждом из них не должно сильно отличаться. Отклонение в численности избирателей от округа к округу не может превышать 10 % от средней нормы. Правило не действует в случаях, когда требуется организация нового избирательного округа на территориях нескольких муниципальных образований. В подобных ситуациях допустимым считается отклонение на уровне, не превышающем 20 % от среднего значения.

Из 50 петербургских депутатов половина избирается по одномандатным округам, то есть город поделен на 25 подобных территорий. Их границы не укладываются в территориальное деление по районам и муниципалитетам и нередко пролегают через них. При этом округ может располагаться как в пределах одного района, так и занимать территории нескольких районов сразу. Например, избирательный округ № 10, от которого в ЗакС был избран Александр Ходосок, включает в себя не только части Приморского и Выборгского, но также целиком Кронштадтский и Курортный районы.

Иллюстрация: сайт Законодательного собрания

В целом, по ожиданиям политолога Инны Ветренко, ничего экстраординарного от предстоящей перенарезки ждать не приходится. По ее мнению, новая схема лишь зафиксирует произошедшие в городе изменения и приведет их в соответствие с требованиями к избирательным округам. В частности, это коснется вопросов численности избирателей и обеспечения для них равного доступа к избирательным участкам на выборах. Эксперт допустила появление затруднений при перекройке границ из-за необходимости учитывать расположение округов для выборов в Госдуму.

— Это еще один момент, округа внутри больших округов. 225 округов в стране нарезается на выборы в Госдуму, и там, где есть выборы регионального или муниципального уровня объединенные, там еще внутри нарезаются эти округа для следующих выборов. Это тоже очень важно, соблюсти этот принцип нахождения в одних административно-территориальных единицах. Создавать совместные округа разных районов — это крайне сложно даже для думской кампании, для агитации, для доступа к избирателю, — высказалась Ветренко.

По данным Горизбиркома, с начала 2016 по начало 2025 года общее количество избирателей в городе увеличилось на 82,2 тысячи человек — с 3,79 млн до 3,87 млн избирателей. Из 18 районов города рост наблюдался только в половине из них. Наиболее заметное увеличение продемонстрировали Приморский (на 51,6 тысячи человек), Красносельский (на 38,3 тысячи) и Московский районы (на 24,1 тысячи человек). В то же время Кировский район просел на 21,5 тысячи избирателей, Калининский — на 19,3 тысячи и Центральный — на 19 тысяч человек.

Кандидаты на перемены

Простой арифметический подсчет показывает, что среднее значение численности избирателей в одном округе сейчас составляет 154,7 тысячи человек. Это почти на 3,3 тысячи человек больше, чем было при формировании существующей схемы в 2016 году.

Если смотреть по имеющимся данным, разброс в численности избирателей по округам держится в пределах от 125,4 тысячи человек в округе № 1 до 181,8 тысячи в округе № 23. Однако это экстремальные случаи, в основном численность избирателей по округам была ближе к усредненному значению.

В каких именно округах ожидаются изменения, пока неизвестно. ЗАКС.Ру сравнил открытые данные по численности избирателей в муниципалитетах и районах в 2016 и 2025 годах. Например, избирательный округ № 12 простирается на территориях МО "Коломяги" и МО "Комендантский аэродром" с лоскутами МО "Озеро Долгое" и МО "Юнтолово". За прошедшее с 2016 года время численность жителей в двух упомянутых муниципалитетах выросла и в двух сократилась, но суммарно округ подрос на 27,7 тысячи избирателей. В первую очередь это произошло за счет обитателей Коломяг, которые целиком к нему относятся.

В округе № 10 более чем двукратный рост количества избирателей продемонстрировало МО "Поселок Парголово". В 2016 году Горизбирком сообщал о 31,8 тысячи избирателей в поселке, теперь же отчитывается о 70 тысячах. Если не брать во внимание часть МО "Юнтолово", по которой нет точных данных, то округ вырос со 119,8 тысячи до 165,4 тысячи избирателей. В реальности, конечно, речь идет о заметно больших цифрах: еще в 2016 году округ № 10 насчитывал 154,7 тысячи избирателей, теперь же их количество может приблизиться к 200 тысячам.

Наблюдаемые изменения в количестве избирателей могут быть вызваны демографическими и экономическими причинами, полагает Ветренко. Здесь стоит учитывать, что люди далеко не всегда проживают по месту прописки. Политолог привела в пример самый населенный в городе Приморский район, где ведется масштабное строительство и где часть горожан приобретают дополнительные квартиры, продолжая при этом фактически жить по прежним адресам.

— Они, как правило, это жилье покупают, там регистрируются, голосовать они должны там. Живут они в других районах, а [на их жилплощади] живут те, кто у них квартиры снимает или квартиры просто пустуют. А зарегистрирован, значит, будь добр, приди и проголосуй именно на свой УИК, — отметила она.

Подобная ситуация негативно сказывается на проведении предвыборных кампаний, добавила Ветренко. По ее словам, из-за отсутствия избирателей по месту регистрации агитаторы не могут их застать ни дома, ни где-либо еще в округе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру