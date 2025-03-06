Бельский анонсировал перенарезку избирательных округов перед выборами

В преддверии выборов в Законодательное собрание и Государственную думу в Петербурге следует ожидать перенарезки избирательных округов, сообщил 6 марта спикер городского парламента Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда — Санкт-Петербург". Выборы должны состояться в 2026 году.

— Нарезка обязательно будет новая, конечно. И на Государственную думу, и на Законодательное собрание. Потому что меняется город, численность [жителей] меняется. Поэтому, конечно, будет перенарезка, — заявил Бельский в ответ на вопрос ведущих.

Спикер предположил, что общее количество избирательных округов в Петербурге останется на прежнем уровне, однако изменятся границы между ними. Также он поделился сведениями об отсутствии планов уменьшения количества округов на предстоящих выборах в Госдуму из-за появления новых регионов. "Насколько я знаю сейчас, так вопрос не стоит, не рассматривается вопрос об уменьшении количества округов в Санкт-Петербурге, — рассказал он. — А то, что они будут перенарезаны, исходя из численности, в этом даже нет никаких сомнений".

Ранее на этой неделе Петербургская избирательная комиссия проголосовала за то, чтобы уменьшить в 10 территориальных избиркомах количество членов с правом решающего голоса с 13 до 10. Происходить это будет в рамках обновления составов 34 ТИКов, которое состоится в 2025 году. Против уменьшения числа ЧПРГ высказалось петербургское "Яблоко". В партии опасаются, что останутся без своих представителей в теризбиркомах.

В конце февраля депутат ЗакСа Денис Четырбок заявил ЗАКС.Ру о том, что не планирует баллотироваться в Госдуму в 2026 году. По его словам, он намерен продолжить работу в Петербурге. Вопрос парламентарию был задан после его выступления перед депутатами Думы, где он представлял петербургские поправки в законодательство в сфере комплексного развития территорий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру