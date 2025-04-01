В Петербурге скончался зампред КС Сергей Маврин

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин скончался в Петербурге на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба КС. Смерть наступила 1 апреля.

Маврин родился в 15 сентября 1951 года в Брянске, детство провел в Кирове. После службы в армии поступил в ЛГУ имени А. А. Жданова (СПбГУ) по специальности "Правоведение". В петербургском университете он 13 лет возглавлял кафедру трудового права и охраны труда, был заместителем декана юридического факультета. Также он издал большое число научных статей, монографий и учебников.

Юрист входил в экспертный совет комитета Госдумы третьего созыва по труду и социальной политике. Также в течение 10 лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда. На должность судьи Конституционного суда он был назначен в 2005 году, спустя четыре года он получил должность зампреда КС.

"Сергея Петровича отличали порядочность, рассудительность и ответственность, готовность всегда прийти на помощь, — говорится в сообщении КС. — Его уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала".

Андрей Казарлыга, фото: сайт Кремля