ЗакС принял закон о размещении герба Петербурга на визитках чиновников и депутатов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 2 апреля в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который регламентирует порядок размещения герба города на визитках парламентариев и членов правительства, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Закон предполагает, что символика Северной столицы должна быть размещена на личных бланках, штампах и визитках представителя Заксобрания в правительстве, вице-губернаторов, представителя правительства в ЗакСе. Фактически и до этого герб города был на карточках чиновников, однако этот порядок не был прописан в законодательстве.

Геральдическими вопросами в парламенте озаботились с подачи члена фракции "Единая Россия" Михаила Барышникова, который представляет депутатов в Смольном. ЗАКС.Ру рассказывал, как в Мариинском дворце обсуждали оформление визиток.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру