В Петербурге сняли запрет на зарядку гаджетов в вагонах метро

Петербургский парламент в третьем, окончательном чтении принял законопроект о внесении корректировок в городской закон об административных правонарушениях. В частности, парламент ввел уточнение, согласно которому зарядка личных устройств пассажиров с помощью электросетей допустима в отведенных для этого местах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идет о новых вагонах "Балтиец", в которых есть разъемы для подключения гаджетов. В остальных случаях подключение к розеткам метрополитена без письменного разрешения может обернуться штрафом от 500 до 3 тысяч рублей.

Вместе с тем, депутаты ввели ответственность за перелезание через балюстрады эскалаторов. За это собираются штрафовать так же, как и за несанкционированных доступ к тоннелям и другим служебным зонам метрополитена - на сумму от 500 до 3 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты Валерий Гарнец, Вера Сергеева, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Законопроект был принят в первом чтении на заседании 26 марта. Поправок ко второму чтению подано не было. Документ отправлен на подписание губернатору.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру