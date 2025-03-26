ЗакС одобрил проект о пользовании USB-розетками в метро

Депутаты Законодательного собрания приняли 26 марта в первом чтении законопроект о частичном изменении правил пользования метрополитеном. Поправки касаются штрафов за нахождение на балюстрадах эскалаторов и, наоборот, убирают возможность наказания за пользование USB-зарядками.

Инициатива вносит изменения в действующий закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Авторы предлагают ввести наказание за попытки залезть на балюстрады эскалаторов или траволаторов в виде штрафа на сумму от 500 до трех тысяч рублей.

В то же время проект уточняет правило о запрете на подключение к электрическим сетям метрополитена в личных целях без письменного разрешения перевозчика. Как и в первом случае, нарушителю запрета также грозит штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей. Инициатива депутатов выводит из-под действия запрета зарядку мобильных устройств через USB-розетки в специально отведенных для этого местах.

Депутат Михаил Амосов (СРЗП) назвал внесенное предложение "политической позицией", имея в виду, что правки в закон вносятся на рассмотрение в связи с внесением изменений в постановление Смольного. "Мы закон приводим в соответствие с постановлением правительства. Обычно делается наоборот", — высказался он. При этом он отметил важность предлагаемой нормы.

Проект был внесен на рассмотрение Заксобрания 19 февраля депутатами от "Единой России" Валерием Гарнецом, Верой Сергеевой, Константином Чебыкиным и Денисом Четырбоком. Две недели назад инициатива была одобрена постоянной комиссией по вопросам правопорядка и законности.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру