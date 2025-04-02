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Новости 11:04

ЗакС предложит Госдуме поощрять студентов колледжей за успехи в учебе

фото ЗакС политика ЗакС предложит Госдуме поощрять студентов колледжей за успехи в учебе

На заседании Законодательного собрания Петербурга 2 апреля депутаты приняли в целом проект федерального закона о награждении выпускников-отличников средних профессиональных учебных заведений медалью "За особые успехи в учении" I и II степени, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Сейчас выпускники школ, которые решили поступить в колледж после 9 класса, а не продолжать получать среднее общее образование, не могут получить медаль за отличия в учебе. По мнению депутатов, выпускников колледжей тоже необходимо поощрять.

"Считаем, что ребята, оканчивающие колледжи, техникумы и училища с высокими показателями, также должны иметь право на поощрение. Кроме того, такие меры вполне могут повысить их мотивацию и стремление улучшать свои оценки", - написал в своих соцсетях депутат Денис Четырбок.

Инициативу подготовили депутаты из фракции "Единая Россия" Юрий Авдеев, Всеволод Беликов, Любовь Егорова и Денис Четырбок. Они же, согласно тексту проекта закона, будут представлять документ в Государственной думы, если его будут обсуждать в нижней палате парламента. 

Отметим, федеральный законопроект был внесен в Заксобрание еще в ноябре 2024 года

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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