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Новости 12:18

Митянина предложила депутатам пройти тест на цифровую зависимость

фото ЗакС политика Митянина предложила депутатам пройти тест на цифровую зависимость

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время своего доклада о работе за 2024 год предложила парламентариям пройти тест на "симптомы цифровой зависимости", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Уполномоченный по правам ребенка представила парламентариям слайд с перечислением шести "симптомов". Если депутаты нашли у себя хотя бы два "симптома" — им стоит задуматься, предупредила Митянина. Приводим список, представленный омбудсменом. На слайде список был озаглавлен как "симптомы цифрового аутизма".

  • "Проснулся и сразу в телефон";
  • "Фантомные вибрации — когда кажется, что телефон звонит";
  • "Невозможно сходить в туалет без телефона";
  • "Трапеза с телефоном вместо беседы";
  • "Паника при мысли о севшей батарее";
  • "Паника при забытом дома телефоне".

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Судя по представленному слайду в презентации, Митянина позаимствовала список из эфира телеканала "Россия 1". 

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили кандидатуру Митяниной на новый срок в роли уполномоченного по правам человека. Она будет занимать эту должность еще пять лет. Напомним, годом ранее Митянина показывала депутатам популярный в сети видеоролик про "Скибиди-туалет" в качестве примера спорного контента. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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