Митянина предложила депутатам пройти тест на цифровую зависимость

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время своего доклада о работе за 2024 год предложила парламентариям пройти тест на "симптомы цифровой зависимости", передает корреспондент ЗАКС.Ру.
Уполномоченный по правам ребенка представила парламентариям слайд с перечислением шести "симптомов". Если депутаты нашли у себя хотя бы два "симптома" — им стоит задуматься, предупредила Митянина. Приводим список, представленный омбудсменом. На слайде список был озаглавлен как "симптомы цифрового аутизма".
- "Проснулся и сразу в телефон";
- "Фантомные вибрации — когда кажется, что телефон звонит";
- "Невозможно сходить в туалет без телефона";
- "Трапеза с телефоном вместо беседы";
- "Паника при мысли о севшей батарее";
- "Паника при забытом дома телефоне".
Судя по представленному слайду в презентации, Митянина позаимствовала список из эфира телеканала "Россия 1".
На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили кандидатуру Митяниной на новый срок в роли уполномоченного по правам человека. Она будет занимать эту должность еще пять лет. Напомним, годом ранее Митянина показывала депутатам популярный в сети видеоролик про "Скибиди-туалет" в качестве примера спорного контента.