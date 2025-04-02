Митянина предложила депутатам пройти тест на цифровую зависимость

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время своего доклада о работе за 2024 год предложила парламентариям пройти тест на "симптомы цифровой зависимости", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Уполномоченный по правам ребенка представила парламентариям слайд с перечислением шести "симптомов". Если депутаты нашли у себя хотя бы два "симптома" — им стоит задуматься, предупредила Митянина. Приводим список, представленный омбудсменом. На слайде список был озаглавлен как "симптомы цифрового аутизма".

"Проснулся и сразу в телефон";

"Фантомные вибрации — когда кажется, что телефон звонит";

"Невозможно сходить в туалет без телефона";

"Трапеза с телефоном вместо беседы";

"Паника при мысли о севшей батарее";

"Паника при забытом дома телефоне".

Судя по представленному слайду в презентации, Митянина позаимствовала список из эфира телеканала "Россия 1".

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили кандидатуру Митяниной на новый срок в роли уполномоченного по правам человека. Она будет занимать эту должность еще пять лет. Напомним, годом ранее Митянина показывала депутатам популярный в сети видеоролик про "Скибиди-туалет" в качестве примера спорного контента.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру