Беликов подарил Звереву фляжку на 78-летие

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Борис Зверев сегодня, 2 апреля, празднует свое 78-летие. В начале заседания парламента председатель Заксобрания Александр Бельский по традиции вручил коллеге цветы. Более творчески к подарку подошел депутат Всеволод Беликов, который вручил Звереву флягу.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру именинник поделился, что на фляжке есть символика одного из судоремонтных заводов Архангельской области, на котором бывал Зверев.

Зверев оказался не единственным, кого поздравляли сегодня с днем рождения. Накануне представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко отметил 64-летие, а в понедельник, 31 марта, 42 года исполнилось депутату Константину Чебыкину. Им тоже достались цветы от Бельского.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру