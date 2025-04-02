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Медиатека 14:53

Кадры: Заседание ЗакСа 2 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуФото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербургском парламенте продолжают заслушивать ежегодные доклады городских чиновников. Сегодня, 2 апреля, о своей работе рассказывала депутатам уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. На этом же заседании парламент утвердил текст обращения к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ужесточить правила использования электросамокатов. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты из фракции КПРФ Александр Рассудов и Борис Зверев, который 2 апреля отмечает свое 78-летие

Депутаты из фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов и Александр Малькевич

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич, Владимир Носов и Александр Ржаненков

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Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова и ее заместитель Александр Рассудов

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Депутаты Дмитрий Дмитриев и Андрей Алескеров

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Депутаты Константин Чебыкин и Ирина Иванова

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Андрей Рябоконь, Владимир Носов и Александр Малькевич

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Депутат Константин Чебыкин и председатель парламента Александр Бельский, пожимающий руку депутату Валерию Гарнецу

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Юрий Авдеев, Валерий Гарнец и Константин Чебыкин

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Депутат Константин Чебыкин (смеется)

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Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, которому накануне исполнилось 64 года, принимает цветы от председателя парламента Александра Бельского

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Депутат Валерий Гарнец и руководитель протокола председателя Виктория Снигирева 

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Депутаты из фракции КПРФ Ирина Иванова, Алексей Зинчук и Борис Зверев

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Депутат Денис Четырбок и уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина

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Депутат Андрей Малков

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Заместитель председателя комитета по молодежной политике Иван Есипов

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Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина

Фото Михаила Масленникова ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Алескеров Андрей Энверович  
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Гарнец Валерий Николаевич 
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Зверев Борис Александрович 
Зинчук Алексей Валерьевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Малков Андрей Витальевич 
Малькевич Александр Александрович 
Митянина Анна Владимировна
Носов Владимир Николаевич 
Рассудов Александр Николаевич 
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Сухенко Константин Эдуардович
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 




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