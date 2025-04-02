Кадры: Заседание ЗакСа 2 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру
В Петербургском парламенте продолжают заслушивать ежегодные доклады городских чиновников. Сегодня, 2 апреля, о своей работе рассказывала депутатам уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. На этом же заседании парламент утвердил текст обращения к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ужесточить правила использования электросамокатов. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты из фракции КПРФ Александр Рассудов и Борис Зверев, который 2 апреля отмечает свое 78-летие
Депутаты из фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов и Александр Малькевич
Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич, Владимир Носов и Александр Ржаненков
Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова и ее заместитель Александр Рассудов
Депутаты Дмитрий Дмитриев и Андрей Алескеров
Депутаты Константин Чебыкин и Ирина Иванова
Депутаты из фракции "Единая Россия" Андрей Рябоконь, Владимир Носов и Александр Малькевич
Депутат Константин Чебыкин и председатель парламента Александр Бельский, пожимающий руку депутату Валерию Гарнецу
Депутаты из фракции "Единая Россия" Юрий Авдеев, Валерий Гарнец и Константин Чебыкин
Депутат Константин Чебыкин (смеется)
Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, которому накануне исполнилось 64 года, принимает цветы от председателя парламента Александра Бельского
Депутат Валерий Гарнец и руководитель протокола председателя Виктория Снигирева
Депутаты из фракции КПРФ Ирина Иванова, Алексей Зинчук и Борис Зверев
Депутат Денис Четырбок и уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина
Депутат Андрей Малков
Заместитель председателя комитета по молодежной политике Иван Есипов
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина