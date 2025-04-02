В Петербурге таможенники задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудники службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержали группу лиц по подозрению в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), сообщила 2 апреля пресс-служба ведомства.

По версии таможенников, задержанные якобы могли посещать компании и индивидуальных предпринимателей Петербурга и, притворяясь членами общественной НКО, проводили "проверки" по поиску нарушения в их работе. Подозреваемые могли использовать для этого документы, внешне напоминающие удостоверения сотрудников госорганов.

В случае обнаружения отсутствия маркировок, этикеток, разрешительной документации и других нарушений, задержанные будто бы вымогали деньги у представителей бизнеса в обмен на сокрытие этих фактов, а также предлагали защиту от проверок со стороны таможенной службы и других госорганов. Если представители компаний и предприниматели отказывались выполнять условия подозреваемых, они якобы угрожали направить жалобу в соответствующие службы.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 4 лет со штрафом.

Напомним, что в декабре 2024 года в Петроградский районный суд поступило дело о вымогательстве у депутата Заксобрания города Александра Малькевича. По версии следствия, обвиняемый Илья Горбунов якобы мог угрожать Малькевичу публикацией неких компрометирующих сведений, требуя крупную сумму денег.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления