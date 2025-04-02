Матвиенко призвала сделать из реестра должников по алиментам "всероссийскую доску позора"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Федеральную службу судебных приставов сделать будущий реестр злостных неплательщиков алиментов эффективным, чтобы попавшие в него лица могли ощутить на себе результат своих недобросовестных действий, сообщает 2 апреля ТАСС.

О подготовке к запуску реестра должников по алиментам в верхней палате парламента рассказал директор ФССП Дмитрий Аристов. Начать работу публичный список неплательщиков должен в мае 2025 года.

"Нам надо не просто реестр сформировать, [пусть] это будет всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения и бросают своих родных и близких, особенно детей. <…> Давайте так, чтобы этот реестр заработал, Дмитрий Васильевич, и реально. И давал результат", - призвала Матвиенко.

Она также отметила, что люди, попавшие в этот "черный список", должны стать "нерукопожатными в обществе".

"Я думаю, тогда они серьезно задумаются, что лучше заплатить алименты и не портить биографию, свою кредитную историю и так далее", - заявила глава Совета Федерации.

По данным Матвиенко, в 2024 году российские семьи получили около 92 млрд рублей взысканных алиментов. Хотя сумма эта и велика, властям предстоит еще много работы по решению проблемы, считает спикер.

Напомним, закон о создании реестра злостных неплатильщиков алиментов был разработан Минюстом еще в 2022 году, а принят Государственной думой в мае 2024 года. В реестр будут включаться лица, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности или находящиеся в розыске за неуплату алиментов. По данным ФССП, по итогам 2024 года в "черный список" могут попасть 188 тысяч человек. Реестр будет публичным. Добиться исключения из него гражданин сможет только после уплаты долга по алиментам.

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