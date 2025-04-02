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Новости 21:32

Матвиенко призвала сделать из реестра должников по алиментам "всероссийскую доску позора"

фото ЗакС политика Матвиенко призвала сделать из реестра должников по алиментам "всероссийскую доску позора"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Федеральную службу судебных приставов сделать будущий реестр злостных неплательщиков алиментов эффективным, чтобы попавшие в него лица могли ощутить на себе результат своих недобросовестных действий, сообщает 2 апреля ТАСС

О подготовке к запуску реестра должников по алиментам в верхней палате парламента рассказал директор ФССП Дмитрий Аристов. Начать работу публичный список неплательщиков должен в мае 2025 года. 

"Нам надо не просто реестр сформировать, [пусть] это будет всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения и бросают своих родных и близких, особенно детей. <…> Давайте так, чтобы этот реестр заработал, Дмитрий Васильевич, и реально. И давал результат", - призвала Матвиенко. 

Она также отметила, что люди, попавшие в этот "черный список", должны стать "нерукопожатными в обществе". 

"Я думаю, тогда они серьезно задумаются, что лучше заплатить алименты и не портить биографию, свою кредитную историю и так далее", - заявила глава Совета Федерации.

По данным Матвиенко, в 2024 году российские семьи получили около 92 млрд рублей взысканных алиментов. Хотя сумма эта и велика, властям предстоит еще много работы по решению проблемы, считает спикер. 

Напомним, закон о создании реестра злостных неплатильщиков алиментов был разработан Минюстом еще в 2022 году, а принят Государственной думой в мае 2024 года. В реестр будут включаться лица, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности или находящиеся в розыске за неуплату алиментов. По данным ФССП, по итогам 2024 года в "черный список" могут попасть 188 тысяч человек. Реестр будет публичным. Добиться исключения из него гражданин сможет только после уплаты долга по алиментам. 

фото ЗАКС.Ру


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