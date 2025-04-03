На покупку подарочных корзин с кофе и чаем ЗакС выделит до 1 млн рублей

Законодательное собрание объявило 2 апреля конкурс на поставку подарочных корзин с чаем, кофе и сладостями, соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. За 145 наборов в ЗакСе готовы заплатить сумму, не превышающую 1 млн рублей.

Всего в спецификации указано пять видов подарочных наборов, которые должен предоставить исполнитель. Поставка корзин первого вида ожидается самой масштабной: из общего количества на них должно прийтись 105 штук. Прочие наборы должны поставляться комплектами по 10 корзин.

Сами корзины должны быть сплетены из ивы с корой или ивы с деревянной щепой. В одном наборе предусмотрены сублимированный кофе, молотый кофе в сувенирных жестяных банках, кофе в зернах и цейлонский чай в сувенирной шкатулке, к которой приложен магнит с видами Петербурга. Также в набор входит кофейная нуга и кофеварка — гейзерная или турка.

В прочих четырех наборах кофе не предусмотрен, вместо него в состав входят различные виды чая и сладости. Помимо прочего, в каждом предусмотрены цейлонский чай в сувенирной шкатулке с магнитом. В зависимости от вида набора, в корзинке могут находиться цейлонский и индийский чаи в различных подарочных банках, а также Иван-чай, белый шоколад с японским зеленым чаем, варенье, мед, нуга, зефир, керамический чайник.

В конце марта стало известно о планах ЗакСа приобрести 20 подарочных книг с иллюстрациями по этнографии народов России. Стоимость закупки репринтного издания составила 820 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру