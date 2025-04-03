Многодетным семьям в Петербурге помогут с погашением ипотеки

В Петербурге многодетные семьи смогут рассчитывать на помощь от города с погашением ипотечных кредитов, следует из законопроекта, опубликованного 3 апреля на сайте Смольного. Представленный для антикоррупционной экспертизы проект предусматривает внесение поправок в Социальный кодекс города.

В настоящее время в России семьи с тремя и более детьми вправе рассчитывать на однократное погашение задолженности по ипотеке на сумму до 450 тысяч рублей. Средства предназначаются для погашения задолженности по основному долгу, но в определенных случаях могут идти и на выплаты по процентам.

В дополнение к существующей федеральной мере поддержки Смольный разработал региональную. Предполагается, что город будет участвовать в погашении ипотечных кредитов, взятых многодетными семьями, на сумму до 550 тысяч рублей. Правом на помощь будут обладать родители при рождении в Петербурге третьего или последующих детей в период с начала 2025 по конец 2027 года.

Как и федеральная мера поддержки, предлагаемая будет реализовываться однократно. Средства будут переводиться на погашение основного долга. Если последний окажется меньше 550 тысяч рублей, остаток используют для погашения процентов по займу.

Предполагается, что предлагаемая мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2027 года. При этом, в случае вступления проекта в силу, его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее на сайте Заксобрания появился проект о пролонгировании мер поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас в Социальном кодексе указано, что помощь им может предоставляться до конца 2025 года. Инициатива предусматривает продление поддержки до конца 2028 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру