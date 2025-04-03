Военные в Курской области смогут рассчитывать на статус ветерана боевых действий

Госдума на пленарном заседании 3 апреля приняла закон о наделении статусом ветерана боевых действий всех военных, отражавших вторжение на территорию РФ. Соответствующая инициатива была внесена в нижнюю палату парламента правительством России в конце февраля.

В соответствии с принятыми поправками в закон "О ветеранах", статус ветерана боевых действий теперь могут получить как действующие, так и уволенные в запас военнослужащие, сотрудники МВД, прокуратуры, Следкома, государственной противопожарной службы и органов принудительного исполнения, а также участники добровольческих формирований, которые принимали участие в отражении вторжения на территорию РФ и предотвращении провокаций на госгранице и прилегающих регионах. Если же военные получили ранения, увечья, заболевания или были контужены при выполнении этих задач, они могут рассчитывать на предоставление статуса инвалида боевых действий.

В тексте закона прописано, что перечень территорий субъектов, прилегающих к районам проведения спецоперации, будет определять правительство. В пояснительной записке к законопроекту это объяснялось "динамикой проведения СВО".

Напомним, что в конце марта Минцифры предложило учредить звание ветерана военной журналистики. Как заявили в ведомстве, на данный момент военкоры не имеют никакого юридического статуса, который позволял бы им рассчитывать на поддержку государства, несмотря на то, что им приходится работать на передовой.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру