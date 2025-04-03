Нилов не поддерживает удлинение майских праздников за счет новогодних

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) считает неправильным сокращать новогодние праздники ради дополнительных выходных дней в мае, сообщил ТАСС 3 апреля. При этом депутат поддерживает создания условий, чтобы граждане могли дольше отдыхать в последний весенний месяц.

Он подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом правительство может принимать решение о переносах выходных накануне очередного календарного года. Так получилось и в этом году, когда из-за совпадения выходных и праздничных дней до мая, майские праздники стали длиннее, чем обычно. Однако менять устоявшееся законодательство ради увеличения праздничных дней весной за счет новогодних выходных он считает неправильным.

"Что касается дополнительных условий для того, чтобы люди в майские праздники могли дольше отдыхать <…> - это было бы правильно", - заявил Нилов.

При этом депутат отметил, что дополнительные выходные создают нагрузку на бюджет страны, сферу бизнеса, НКО и в целом на экономику государства. Поэтому количество праздничных дней важно определять исходя из баланса нерабочих и рабочих дней в году.

Отметим, что в 2025 году на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, в общей сложности 8 дней. При этом новогодние выходные продлились 11 дней - с 29 декабря по 8 января.

Напомним, что в декабре 2024 года Госдума отклонила законопроект ЛДПР о закреплении 31 декабря праздничным нерабочим днем на постоянной основе. Авторы инициативы предлагали установить период новогодних выходных с 31 декабря по 6 января. На данный момент в законодательстве новогодние каникулы закреплены на промежуток с 1 по 6 января, а также 8 января.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру