Комиссия ЗакСа пригласит для дачи пояснений задержанного из-за поджога самокатов

Комиссия Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры намерена выслушать петербуржца, задержанного по подозрению в поджоге прокатных электросамокатов, сообщил ее глава Алексей Цивилев 3 апреля. По мысли депутата, это позволит лучше понять проблемы с СИМ и предотвратить подобные инциденты в будущем.

"Комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры тоже планирует пригласить мужчину для дачи пояснений. Цель — не оправдать поступок, а понять корни конфликта, чтобы предотвратить подобное в будущем", — поведал в своем Telegram-канале депутат.

По мысли Цивилева, атака на электросамокаты требует пристального рассмотрения. В частности, в ответах нуждаются вопросы о том, достаточно ли регулируются поездки на СИМ по городу и способы уменьшения напряжения между горожанами и "новыми формами городской мобильности". Также парламентарий задался вопросом, "можно ли решать проблемы диалогом, а не разрушением".

Ранее стало известно о том, что полиция Красногвардейского района задержала неоднократно судимого 42-летнего петербуржца по подозрению в поджоге 10 кикшеринговых самокатов. Как сообщили в ГУ МВД, гражданин показал, что был нетрезв. Также он сообщил о недовольстве количеством арендных СИМ на улицах города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру