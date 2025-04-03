В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге электросамокатов

Подозреваемый в поджоге электросамокатов был задержан полицией Красногвардейского района, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 3 апреля. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Информация о поджоге средств индивидуальной мобильности возле дома 19 по проспекту Ударников поступила в полицию района утром 30 марта. На месте правоохранители обнаружили, что неизвестный борец с электросамокатами предал огню 10 транспортных средств, после чего скрылся с места преступления.

Вечером второго апреля опергруппа угрозыска задержала 42-летнего петербуржца по подозрению в совершении поджога. Как отмечается в публикации, мужчина ранее был неоднократно судим. Задержанный заявил, что совершил поступок из-за недовольства большим количеством электросамокатов на улицах города. По его словам, на деяние его подтолкнуло состояние алкогольного опьянения.

Напомним, что в 2025 году сезон кикшеринга в Петербурге стартовал в начале марта. Из-за погодных условий сервисы по аренде самокатов переносили начало сезона по просьбе петербургского комтранса. В конце марта кикшеринговые компании заключили с ведомством новое соглашение о правилах работы на 2025 год. Теперь сервисы будут ограничивать возможность аренды электросамоката в случае непогоды.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру