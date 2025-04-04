Бывший вице-губернатор Эргашев возглавил Институт экспериментальной медицины

Новым директором Института экспериментальной медицины был назначен бывший вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, сообщила 4 апреля пресс-служба СПбГПМУ. До этого он занимал пост проректора педиатрического университета.

"При переводе на новую должность Олег Эргашев, по согласованию с ректором СПбГПМУ Дмитрием Ивановым, сохранил должность профессора кафедры госпитальной хирургии вуза", - говорится в публикации вуза.

По информации "Фонтанка.ру", Эргашев вступил в должность главы Института экспериментальной медицины 3 апреля.

Олег Эргашев имеет степень доктора медицинских наук. За время своей карьеры он работал хирургом в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и Центральном госпитале российских войск в Закавказье. Эргашев также занимался преподаванием в различных медицинских вузах Петербурга, в том числе в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

В 2015 году он был назначен на должность главного хирурга Комитета по здравоохранению Ленобласти, где проработал пять лет. С марта 2020 года по январь 2025 года Эргашев являлся вице-губернатором Петербурга, в его ведении находились работа комитетов по здравоохранению и по информатизации, а также городское управление по ветеринарии.

После ухода из Смольного, бывший вице-губернатор занял должность проректора СПбГПМУ. В университете он курировал стратегическое развитие и международные связи.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру