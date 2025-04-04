Разумишкин: Коммунальщики стали использовать меньше песка

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, который курирует в Смольном вопросы ЖКХ, во время прямой линии 3 апреля заявил, что городские службы стали использовать меньше песка, что привело к сокращению песчаных бурь в весенний период. За этот год, по словам чиновника, было израсходовано порядка 40 тонн песка.

"Песка меньше. <...> То, что мы сейчас можем вспомнить, посмотреть фотографии, которые были за аналогичные погодные условия и календарные даты, то эти пылевые, песочные бури - мы сейчас их наблюдаем в гораздо меньшем размере", - сказал Разумишкин.

На вопрос ведущего Юрия Зинчука о том, будут ли коммунальные службы убирать пыль и песок с улиц, Разумишкин ответил положительно.

"Моем, моем, обязательно. Тут варианта, кроме как замывать - нет. Я читал некоторые комментарии: "Где же моют?". Попросил своих коллег, где они моют - показывать, в том числе, в социальных сетях, - добавил чиновник.

Ранее о снижении числа песчаных бурь заявил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко. По его данным, в этом году песка было использовано в восемь раз меньше, чем годом ранее.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру