Зинчук предложил запретить детям чиновников учиться в недружественных странах

Депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук предложил запретить членам семей гражданских служащих получать образование в признанных недружественными России странах, следует из информации на сайте городского парламента. Попутно парламентарий предложил запретить чиновникам владение недвижимостью в недружественных государствах.

Поправки в существующий закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" оформлены в виде двух законопроектов. В обоих случаях речь идет о корректировке положений статьи 17 закона, посвященной запретам в связи с гражданской службой.

В первом случае Зинчук предложил дополнить список ограничений, налагаемых на госслужащих, их супруг и детей, запретом на получение образования на территории недружественных стран. По мысли парламентария, без этого существуют угрозы национальной безопасности. В частности, это может быть "формирование зависимостей от иностранных идеологических установок, риск шантажа или вербовки представителей власти через их родственников, а также снижение доверия граждан к институтам государственной службы".

Вторая инициатива напрямую касается самих чиновников, ограничивая их во владении недвижимостью в недружественных странах. Сейчас им запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и зарубежными счетами. Между тем, владение чиновниками недвижимостью в недружественных странах содержит угрозу национальной безопасности, полагает Зинчук. В случае же принятия проекта можно ожидать усиления антикоррупционного механизма и повышения доверия россиян к институтам власти.

"В качестве возможных негативных последствий рассматривается необходимость адаптации государственных служащих к новым требованиям, включая продажу имущества", — говорится в пояснительной записке к федеральной инициативе.

Автор проекта предлагает установить срок от полугода до года на то, чтобы госслужащие могли избавиться от заграничного жилья.

В конце марта Зинчук представил проект другой федеральной инициативы, касающейся внесения поправок в текст Уголовного кодекса. Депутат предложил обновить параметры крупного и особо крупного ущерба от краж, а заодно ввести понятие "сверхкрупного" размера нанесенного ущерба.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру