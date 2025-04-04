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Новости 16:23

Дрозденко подался на праймериз для выдвижения на пост губернатора Ленобласти

фото ЗакС политика Дрозденко подался на праймериз для выдвижения на пост губернатора Ленобласти

Действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подал документы для участия в праймериз по выдвижению его кандидатуры на выборы губернатора региона, сообщила пресс-служба администрации области 4 апреля. Мероприятие прошло в Гатчине.

"Сегодня в областной столице Александр Дрозденко подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатом на должность губернатора Ленинградской области", - говорится в публикации.

Выборы областного губернатора должны состояться в единый день голосования 14 сентября 2025 года. О планах вновь выдвинуться на губернаторский пост Дрозденко заявил во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 марта. Глава государства поддержал намерения чиновника.

Дрозденко возглавляет Ленобласть с 2012 года. В мае 2015 года он досрочно подал в отставку, однако уже в сентябре вновь занял должность губернатора региона по итогам выборов. На следующих выборах в 2020 году он также одержал победу.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба администрации Ленобласти


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