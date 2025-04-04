Дрозденко подался на праймериз для выдвижения на пост губернатора Ленобласти

Действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подал документы для участия в праймериз по выдвижению его кандидатуры на выборы губернатора региона, сообщила пресс-служба администрации области 4 апреля. Мероприятие прошло в Гатчине.

"Сегодня в областной столице Александр Дрозденко подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатом на должность губернатора Ленинградской области", - говорится в публикации.

Выборы областного губернатора должны состояться в единый день голосования 14 сентября 2025 года. О планах вновь выдвинуться на губернаторский пост Дрозденко заявил во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 марта. Глава государства поддержал намерения чиновника.

Дрозденко возглавляет Ленобласть с 2012 года. В мае 2015 года он досрочно подал в отставку, однако уже в сентябре вновь занял должность губернатора региона по итогам выборов. На следующих выборах в 2020 году он также одержал победу.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба администрации Ленобласти