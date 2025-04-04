Петербургские депутаты предложили поправки в Налоговый кодекс ради многодетных

Законодательное собрание рассмотрит проект федеральной инициативы о внесении поправок в Налоговый кодекс, следует из текста проекта, опубликованного на сайте городского парламента. Проект вносит поправки в Налоговый кодекс с целью поддержки многодетных семей.

Инициатива касается уменьшения налоговой базы для многодетных граждан. Сейчас Налоговый кодекс разрешает подобное для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Поправками уточняется, что льгота действительна до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или же 23-летия, если он учится на очной форме обучения.

Речь в документе идет о статьях 391 и 403 НК. В первой из них, среди прочего, перечислены категории лиц с правом на уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости земельного участка площадью шесть соток. В другой статье НК указано, на какой размер кадастровой стоимости жилья может уменьшиться налоговая база многодетных граждан.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается расширить круг лиц из числа многодетных семей, получающих налоговые льготы, <...> по аналогии с кругом лиц из числа многодетных семей, получающих меры социальной поддержки", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторами инициативы выступили депутаты ЗакСа Михаил Барышников, Павел Иткин и Александр Ржаненков.

Ранее Смольный представил для антикоррупционной экспертизы проект о помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Согласно тексту, город будет вносить до 550 тысяч рублей на выплату взятого кредита. В первую очередь, средства будут расходоваться на погашение основного долга. Если его размер окажется меньше указанной суммы, то остаток пойдет на погашение процентов по займу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру