Депутат Ржаненков: "Пора снова говорить по-русски"

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Ржаненков 3 апреля опубликовал в своем Telegram-канале объемный текст о заимствованиях иностранных слов в русском языке.

"Заходишь в торговый центр - и тонешь в языковом коллаже: шоппинги, бутики, барбершопы, клининги, маркеты, маркетплейсы, букинги… Среди всего этого - одно слово по-русски: "Баня". Потому что париться по-русски всё ещё не запрещено, а душу по-английски не отогреешь. В кофейнях - не завтрак, а бранч. Не пирог, а кейк. Не каша, а поридж. И Иван-чай тебе не нальют - предложат фреш, латте или чиай латте макиато с соевым молоком. Сидишь на ланче, ешь бейгл - чувствуешь себя почти иностранцем. Даже если всю жизнь прожил в Пскове", - пишет Ржаненков.

В качестве решения филологического вопроса Ржаненков предлагает начать борьбу с малого - отказа от иностранных слов в публичной сфере, в частности, обязать использовать русские синонимы представителей бизнеса.

"Ведь язык - не просто способ общения. Это - отражение нашей свободы. Это наш код. Наш оберег. Наш ДНК", - считает депутат.

По мнению Ржаненкова, россиянам стоит задуматься о своей культуре речи. "Пора снова говорить по-русски. Гордиться тем, кто мы есть. Иначе скоро останется только слово "СПА" - над последней баней, в последнем городе, где ещё кто-то помнит, как звучит живое русское слово", - отмечает парламентарий.

Отметим, борьбой с англицизмами занимаются депутаты и чиновники разного уровня последние несколько лет. Например, Государственная дума в середине февраля приняла закон, который запрещает чиновникам использовать иностранные слова, если существует их распространенный аналог. Также у народных избранников периодически возникает желание заменить конкретные случаи использования заимствованных слов на отечественные. Например, вместо "хостелов" говорить "ночлежка" или обучать "управленцев" вместо "менеджеров".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру