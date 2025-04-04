Депутат из Пушкина Путинцев жалеет, что не смог избраться в Молодежный парламент

Представитель партии "Новые люди" в МО "Город Пушкин", 20-летний Степан Путинцев назвал "небольшой ошибкой" свое избрание в муниципальный совет, из-за которого он не смог баллотироваться в Молодежный парламент при Законодательном собрании Петербурга. Такое заявление муниципал сделал во время интервью. Ролик опубликован на странице сообщества "Будущие лидеры".

"Это, наверное, небольшая ошибка, которую я допустил, я пошел в депутаты не пройдя Молодежный парламент. <...> То, что я, к сожалению, теряю - это крутые знакомства. Это ребята, которые горят идеями. Люди, с которыми я работаю сейчас - это безусловно классные и талантливые люди, но это директора школ, главврачи больниц, какие-то местные активисты. Они там может сидят свой последний срок", - рассказал Путинцев.

Согласно действующему положению Молодежного парламента, действующие муниципальные депутаты не могут состоять в объединении. Такое правило действует с самого начала работы Молодежного парламента.

Отметим, в предыдущем созыве МО "Город Пушкин" тоже был депутат, который оказался в некоторой степени разочарован в своем избрании - олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова, которая избиралась от "Единой России". В одном из интервью она пояснила, что политика - "все-таки не мое".

Константин Леньков / Фото со страницы Степана Путинцева в VK