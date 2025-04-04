Обвиняемого в мошенничестве замглавврача областной больницы Пореченского арестовали

Октябрьский районный суд Петербурга 4 апреля арестовал на два месяца заместителя главного врача ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" Валерия Пореченского, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). Ему вменяют хищение средств из бюджета Ленинградской области, предназначенные для выплат участникам специальной военной операции. Также суд арестовал двух предполагаемых подельников: сотрудника военкомата Красносельского района Сергея Алтухова и генерального директора Василия Бакаева, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Пореченский осознавал, что осуществить хищение денежных средств в одиночку не представляется возможным, для чего он привлек Бакаева и Алтухова, а также иных неустановленных лиц. Согласно плану совершения преступления и отведенной ему роли, Пореченский лично должен был приискать исполнителей данного преступления, организовать трудоустройство потенциального военнослужащего к себе в больницу, внести подложные сведения в необходимые документы", - говорится в сообщении ОПС.

Пореченский вину признал, а остальные два фигуранта - нет. Все просили назначить им домашний арест.

О задержании фигурантов стало известно накануне, 3 апреля. Силовики провели обыски по ряду адресов, в том числе - в администрации Красногвардейского района.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру