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Новости 10:33

Цена авиабилетов на майские праздники из Петербурга за границу выросла на 31% год к году

фото ЗакС политика Цена авиабилетов на майские праздники из Петербурга за границу выросла на 31% год к году

По данным сервиса "Яндекс Путешествия", стоимость авиабилетов из Петербурга за рубеж на майские праздники выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость по направлению туда и обратно составляет 74,7 тысяч рублей, пишет "РБК Петербург" со ссылкой на данные сервиса.

Больше всего подорожали полеты в ОАЭ — на 49%, в Турцию — 16,8%. В страны ближнего зарубежья стоимость выросла в среднем на 10%. При этом полеты в некоторые города стали дороже в разы, пишет "РБК". В частности, в Минск стоимость полета выросла в два раза, а в Тбилиси — на 13%. 

"РБК" отмечает со ссылкой на данные "Туту.ру", что спрос петербуржцев на зарубежные поездки вырос немного. В 2024 году на них приходилось 12,6% купленных билетов, в 2025-м — 14,3%.

Отметим, сам Петербург стал популярным направлениям для отдыха на майские праздники среди россиянРечь идет о железнодорожных путешествиях.


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