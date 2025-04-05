В ЗакСе хотят уведомлять о публичных слушаниях по бюджету за 3 дня вместо 10

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга подготовил проект закона по изменению норм о публичных слушаниях по бюджету города. Документ опубликован в базе парламента.

По предложенному проекту, уведомлять общественность о проведении публичных слушаний по бюджету планируют не позднее чем за 3 дня до мероприятия. Сейчас в законе указано, что уведомлять следует за 10 дней.

Также законопроект предлагает внести другие изменения. В частности, парламентарии намерены изменить закон о бюджетном процессе в Петербурге. Там хотят прописать, что не проводятся публичные слушания по изменениям в законы о бюджете Петербурга и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, бюджет Петербурга на каждый год принимается в виде закона. Перед этим в городе проходят публичные слушания. В 2024 году мероприятия стартовали в октябре.