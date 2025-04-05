Депутат Зинчук предложил освободить от транспортного налога участников СВО

Расширить список освобожденных от уплаты транспортного налога в Петербурге предложил депутат Законодательного собрания города Алексей Зинчук. Соответствующий законопроект опубликован в базе парламента.

Согласно тексту документа, в список льготников добавляются добровольцы, мобилизованные и контрактники, участвующие в специальной военной операции. Речь идет о тех, кто не имеет статуса ветерана боевых действий. Зинчук предлагает освободить их от налога на одно транспортное средство.

Также депутат хочет изменить характеристики авто, на которое не распространяется налог. Его мощность должна составлять до 150 лошадиных сил включительно. Сейчас в законе указана другая мощность — до 200 лошадиных сил включительно.

Напомним, участники СВО также освобождаются от уплаты туристического налога. Законопроект о сборе сейчас рассматривается парламентом, но в нем уже прописаны льготные категории, которые могут не оплачивать налог.