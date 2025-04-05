До 3,4 млн рублей снизилась средняя стоимость автомобиля в марте

Средняя сцена нового автомобиля в марте уменьшилась до 3,4 млн рублей, пишет "Коммерсант-СПб" со ссылкой на данные "Авто.ру". По информации экспертов, объем предложений на рынке остается стабильным. Также продавцы предлагают специальные условия покупки.

Больше всего за месяц подешевел FAW Bestune T77 - на 18,4% до 2,41 млн рублей. Далее идет Hongqi E-HS9 - снижение на 9,3% до 10 млн рублей.

Отметим, по итогам III и IV кварталов 2024 года Петербург стал вторым регионом России по использованию автомобилей с электродвигателями. Причина - повышение доступности их обслуживания.

Фото: Unsplash