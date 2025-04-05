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Новости 15:14

Сезон навигации в Петербурге начнется 7 апреля

фото ЗакС политика Сезон навигации в Петербурге начнется 7 апреля

Водные объекты Петербурга будут открыты для плавания с 8:00 часов 7 апреля, сообщили в ГКУ "Агентство внешнего транспорта". Там уточнили, что соответствующее распоряжение подписано в комитете по транспорту.

В ведомстве уточнили, что "открыты водные пути Санкт-Петербурга для движения судов и водные объекты для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге". При этом, Агентство отметило, что могут вводить временные ограничения и запреты. 

Напомним, в 2024 году навигация стартовала позже. В прошлом году реки и каналы открыли 15 апреля.  

Фото: ЗАКС.Ру


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