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Новости 15:44

Чиновника Минобороны Кожевникова арестовали по статье о получении взятки

фото ЗакС политика Чиновника Минобороны Кожевникова арестовали по статье о получении взятки

Савеловский районный суд Москвы арестовал на месяц и 22 суток начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Юрия Кожевникова. Об этом сообщил Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы.

Там уточнили, что чиновника арестовали по подозрению в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Защита ходатайствовала о домашнем аресте, но суд удовлетворил просьбу прокуратуры о заключении под стражу.

Напомним, ранее петербургский суд назначил СИЗО и домашний арест сотрудникам ГАИ по делу о взятке. По версии следствия, полицейские предложили петербуржцу заплатить им взятку в размере 80 тысяч рублей в обмен на помощь с правами. 

Фото: ЗАКС.Ру


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