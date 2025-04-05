Чиновника Минобороны Кожевникова арестовали по статье о получении взятки

Савеловский районный суд Москвы арестовал на месяц и 22 суток начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Юрия Кожевникова. Об этом сообщил Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы.

Там уточнили, что чиновника арестовали по подозрению в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Защита ходатайствовала о домашнем аресте, но суд удовлетворил просьбу прокуратуры о заключении под стражу.

Напомним, ранее петербургский суд назначил СИЗО и домашний арест сотрудникам ГАИ по делу о взятке. По версии следствия, полицейские предложили петербуржцу заплатить им взятку в размере 80 тысяч рублей в обмен на помощь с правами.

Фото: ЗАКС.Ру